إسرائيل تضع 282 حالة بالحجر الصحي تخوفا من إصابتهم بفيروس ”كورونا“

وضعت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، 282 إسرائيليا بالحجر الصحي حتى الأربعاء المقبل، وذلك تخوفا من إصابتهم بفيروس (كورونا).

وأخضعت وزارة الصحة الإسرائيلية، نحو 180 تلميذا و10 معلمين من مدارس في بلدات العفولة وكريات حاييم ومدينة بئر السبع للحجر الصحي المنزلي، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا، وفق وكالة (معا) الفلسطينية.

وأجرت الصحة الإسرائيلية، الحجر الصحي على التلاميذ والمعلمين حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد اختلاطهم بوفد سياحي من كوريا الجنوبيية زاروا إسرائيل أخيرا وتبين إصابة تسعة منهم بالفيروس.

كما جرى عزل 12 جنديا إسرائيليا من حرس الحدود و90 طالبا وعشرة مدرسين كانوا برفقة الوفد الكوري الجنوبي عندما زاروا الحرم الإبراهيمي في الخليل.

ومن المقرر أن يبقى كل هؤلاء في الحجر الصحي لغاية 14 يوما، وهي الفترة التي تظهر فيها عوارض المرض على المصاب بالعدوى، رغم أن ثمة رأيا آخر يقول ان هذه الفترة قد تمتد إلى 27 يوما.

وحسب الصحة الإسرائيلية، فإنه لم تظهر حتى الآن أعراض المرض على أي من التلاميذ أو المعلمين أو أي ممن كانوا على صلة بالمجموعة الكورية.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس السبت، تشخيص إصابة تسعة مواطنين كوريين جنوبيين بفيروس كورونا كانوا ضمن مجموعة من السياح قامت برحلة سياحية في اسرائيل ما بين الثامن إلى الخامس عشر من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات إضافية حول إمكانية تفشي الوباء في إسرائيل بمشاركة وزراء ومديري مستشفيات ومدعوين آخرين، وذلك بدلا من الجلسة الأسبوعية للحكومة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، في ضوء التطورات الأخيرة، إلغاء اجتماع الحكومة المقرر عقده اليوم الأحد، فيما سيجري نتنياهو ووزير الصحة الإسرائيلي تقييما خاصا للحالة.