الأردن يخضع جميع القادمين من الأراضي الفلسطينية لفحص ”كورونا“‎

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عزمها فحص جميع القادمين من الأراضي الفلسطينية كإجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا بعد إعلان إسرائيل تسجيل إصابات بهذا الفيروس.

وقال الدكتور إسحاق عدنان مساعد الأمين العام في وزارة الصحة، إن الأردن بات الآن وسط منطقة ملتهبة بعد تسجيل إصابات بالفيروس في دول الإقليم.

وأكد أن الوزارة شددت الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية للبلاد وخصوصا معبر جايبر الحدودي مع سوريا والذي يأتي منه مسافرون من لبنان، وفق ما نشرته قناة ”رؤيا“ الفضائية.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن الوزارة شددت الإجراءات الرقابية على القادمين من الأراضي الفلسطينية بعد تسجيل إسرائيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

ووضعت وزارة الصحة الأردنية كشافات يدوية في جميع المعابر الحدودية بالإضافة إلى جهاز مسح في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان.