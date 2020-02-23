تقاليد عجيبة في حفل الزفاف الهندي.. تعرف عليها 

يتميز كل مكان حول العالم بتقاليد تميزه عن غيره من الأماكن الأخرى، وإذا تناولنا تقاليد الزواج في الهند فإننا نرى طقوسا عجيبة في حفل الزفاف تميزها عن غيرها من الدول، وسنستكشف هنا بعض تقاليد الزفاف التي لا تجدها إلا في الهند.

وتعتبر حفلات الزفاف مناسبة مليئة بالبهجة ليس فقط للعريس والعروس، ولكنها أيضا مناسبة مثيرة لعائلاتهما، حيث لا يتمتع العريس والعروس بالأغاني والأزياء فقط، ولكنهما يجدان المتعة في أشياء عديدة مثل الطبخ وأشياء أخرى متعلقة بحفل الزفاف.

ويعتبر حفل الزفاف الهندي الأكثر شهرة حول العالم، حيث إن حفلات الزفاف الهندية مليئة بالعجائب والغرائب، بحسب ما ذكرته مجلة ”بينك فيلا“ الهندية.

عدم حضور والدتي العريس والعروس

يُتّبع هذا التقليد بشدة في ولاية ”بنغال الغربية“ حيث لا تحضر والدتا العريس والعروس حفل الزفاف بناء على الاعتقاد بأن حضور الأم يعتبر نذير شؤم على الزواج.

شرب اللبن

يُتبع هذا التقليد في حفلات زفاف مدينة ”غوجارات“ الهندية حيث تُغسل قدم العريس باللبن والعسل بوساطة حماه، بعد ذلك يشرب العريس اللبن.

لا توجد حياة اجتماعية

يعتمد عدد من الناس في مجتمع ”أديفازي“ طقوسا عجيبة، ووفقا لهذه الطقوس عندما يتزوج العروسان يعيشان في مكان خفي بعيدا عن الناس ولا يسمح لهما بالتفاعل مع البشر إلا بعد فترة من الوقت.

الصيد أثناء الزواج

يُتبع هذا التقليد في حفلات الزفاف في“ مانيبوري“ حيث يقوم العريس والعروس بإلقاء سمكتين في مستنقع المياه فإذا تحركتا معا في الاتجاه نفسه فهذه علامة جيدة على الزواج، ثم يُحتفل بعد ذلك بحفل الزفاف.

حفلة إلقاء الطماطم

تقام هذه الحفلة في المناطق القبلية في ولاية ”أتر برديش“ الهندية حيث يتم الترحيب بالعريس بإلقاء الطماطم عليه بدلا من الزهور، إذ يُعتقد أن العلاقة التي تبدأ بهذا الحدث الغريب والعجيب سوف تستمر طويلا.

الزواج من شجرة

يُعتقد أن عريس الفتاة التي تولد عندما يكون كل من المريخ وزحل في وضعهما السابع، سيموت مبكرا، ولذلك قبل الزفاف الفعلي، تتزوج العروس من شجرة موز أو لوز لكسر لعنة ”المنغاليك“، ثم يتم تدمير الشجرة بحيث يكون الجميع على يقين من أن اللعنة قد كُسرت.