تراجع فارق الحياة بين المرأة والرجل

كشفت دراسة جديدة أن فارق عيش النساء عمرا أطول من الرجل بدأ يتقلص لصالح الرجال، مشيرة إلى أن متوسط العمر للرجال والنساء يرتفع، إلا أن معدل الزيادة بدأ يتباطأ في جميع أنحاء العالم، بالنسبة للنساء.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية التي نشرت الدراسة، فإن السبب وراء نمو عمر النساء ببطء أكثر من الرجال، هو زيادة عدد النساء العاملات والشعور بالتوتر أو اتباع النساء للعادات الصحية الخاطئة مثل التدخين، كما أن الرجال أصبحوا الآن أقل عرضة للعمل في الصناعات الخطرة والملوثة مثل تعدين الفحم.

ويعتقد -أيضا- أن انتشار السمنة والخرف من العوامل المهمة في هذه الدراسة، وحث رئيس الفريق دام كارين دونيل الحكومة البريطانية على البحث عن الأسباب الكامنة وراء التباطؤ.

واستند البحث إلى سجلات الوفيات التي امتدت إلى الستينيات.

يشار إلى أن متوسط أعمار نساء العالم يبلغ 73 سنة، متفوقا بذلك على متوسط أعمار الرجال البالغ 68 سنة وأرجعت الدراسات السابقة ذلك لعدد من الأسباب، فالرجال معرضون أكثر للموت نتيجة لارتفاع نسبة تعاطي الكحول والمخدرات بينهم، مقارنة بالنساء، بالإضافة للحروب التي غالبا ما يكونون هم ضحيتها.

كما أرجع علماء من جامعة كاليفورنيا، الاختلاف في متوسط الأعمار للعوامل الجينية بشكل أكبر، مشيرين إلى أن العوامل الجينية هي التي تحدد هذه الفجوة الكبيرة بين الجنسين في معدل الأعمار.

وشرح العلماء أن وظائف الجسم والدماغ تكون مرتبطة باختلافات جينية بين الطرفين؛ ما يلعب دورا مهما في طول العمر، ويمتلك الذكور جينات أو ما يعرف بكروموسوم Y، وتمتلك النساء كروموسوم X.

ويتميز الكروموسوم الموجود لدى النساء بأنه مضاعف XX، وهو الأمر الذي يخلق الفرق بين الجنسين في طول العمر.