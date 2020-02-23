فوائد غير متوقعة للتعرق.. تعرف عليها

في كثير من الأحيان يدل العرق على حجم العمل الشاق الذي يؤديه الشخص، وعندما يتعرق فإن الجسم ينتج هرمونات مفيدة، كما أنه يساعد على نمو الشعر، ويعزز من صحة البشرة ويجعلها لامعة طبيعيا، ويحافظ على وزن الجسم، ويساعد على تحسين المزاج، حسب ما نشرته مجلة “ بينك فيلا“ الهندية.

وعلى الرغم من أن العرق يعتبر من الأشياء الكريهة والمسببة للاستياء لكثير من الناس، إلا أنه مفيد للصحة والشعر والبشرة، وسوف نتعرف فيما يأتي على الفوائد الصحية وغير المتوقعة للعرق:

العرق مطهر طبيعي

عندما تتعرق فإن مسامات الجلد تتفتح لتطرد كل البكتيريا الضارة من الجسم، لذلك من الضروري غسل الوجه بمطهر ناعم بعد العمل لتنظيف الوجه وتجفيفه.

يمنحك العرق لمعانا طبيعيا

يمنحك العرق لمعانا طبيعيا بسبب تعزيزه لدورة الدم في الجسد، فبعد التعرق تصبح البشرة ناعمة وتبدو مفعمة بالنشاط طبيعيا.

يساعد العرق على نمو شعر صحي

يعزز العرق من نمو الشعر، ولكن عندما تتعرق فروة الرأس كثيرا، تنسد بصيلات الشعر التي تساعد على نمو الشعر، ولذلك يجب غسله بقليل من الشامبو لتجنب الحكة.

تحسين المزاج

يمكن أن تظهر الحالة المزاجية على البشرة، لأن المزاج يمكنه إنتاج وإعاقة بروتين الكولاجين في الجسم، والذي يساعد على تعزيز نضارة البشرة، والعرق يحسن المزاج، إذ إن العمل الشاق ينتج هرمون الإندورفين المسؤول عن تخفيف الضغط والألم في الجسم، والذي يعزز الشعور بالسعادة ويحسن المزاج.