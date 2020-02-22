تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الصين وزيادة المخاوف من الانتشار عالميا

سجلت الصين انخفاضا حادا في عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشي المرض، مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة في بلدان أخرى.

وقالت السلطات الصينية: إن ”البر الرئيسي سجل 397 حالة مؤكدة جديدة أمس الجمعة، نزولا من 889 في اليوم السابق“.

وزادت الأعداد في أماكن أخرى مع زيادة تفشي المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات، اليوم السبت: إن ”عدد الإصابات الجديد تضاعف ليصل إلى 433″، وأشارت إلى أن ”العدد قد يرتفع بشكل كبير، إذ جرى الإبلاغ عن إصابة أكثر من ألف شخص بأعراض تشبه الأنفلونزا بعد حضور مناسبة في إحدى الكنائس“.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع أعداد المصابين بكورونا في الصين، لكنها عبرت عن قلقها من عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس في أماكن أخرى، دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أية حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: ”أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كوفيد-19 في بلدان ذات أنظمة صحية أكثر هشاشة“.

وأضاف أن ”المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان الأكثر احتياجا“، مشيرا إلى ”إعطاء الأولوية إلى 13 دولة في أفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين“.

وقال تيدروس: إن ”الصين أبلغت المنظمة إجمالا باكتشاف 75569 حالة و2239 حالة وفاة“.

وأضاف: ”وفقا للبيانات المتاحة، يظل المرض بسيطا لدى 80 % من المصابين وخطيرا أو حرجا لدى 20 %، ويكون الفيروس قاتلا في 2% من الحالات“.

وظهر كورونا في حوالي 26 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي وأودى بحياة 13 شخصا.

وأعلنت إيران اكتشاف عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فيها إلى 28، كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى 5.

وتواجه اليابان، التي أكدت وجود 14 حالة جديدة اليوم السبت، تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفي لوقف تفشي الفيروس، بينما تستعد طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية في صيف 2020 في يوليو/ تموز.