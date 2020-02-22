أعراض تنذرك بنقص ”فيتامين A“.. تعرف عليها

يعتبر فيتامين A من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان لما له من قدرة عالية على تعزيز الجهاز المناعي وله عدة فوائد مرتبطة بصحة الجلد والبشرة.

ونشرت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على الجسم تنذر بنقص الفيتامين A لذلك يجب الانتباه إليها وسرعة استشارة الطبيب ومنها:

جفاف البشرة

يعتبر فيتامين أ من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجلد للحفاظ على رطوبة البشرة وصحة الأنسجة، فعند ظهور علامات جفاف البشرة والتي تصل لمرحلة الأكزيما واحمرار الجلد والحكة ذلك مؤشر على نقص ”فيتامين أ“ لذلك يجب سرعة استشارة الطبيب للحصول على الجرعة المناسبة منه.

العمى الليلي

يسبب نقص فيتامين أ ضعف الرؤية وتؤدي لظهور مشكلة العمى أو العشى الليلي وهو صعوبة معالجة العين للصور في الظلام او عند وجود الإضاءة الخافتة، لذلك يجب تناول الجرعة اللازمة من ”فيتامين أ“ حتى لا تتفاقم الأمور.

حب الشباب

يلعب فيتامين أ دورا رئيسا ومهما في حماية أنسجة الجلد لذلك يؤدي نقصه لجفاف البشرة وظهور العديد من حبوب الشباب المزعجة وطرق علاج ذلك هو إمداد الجسم بما يحتاجه من ”فيتامين أ“.

ضعف الخصوبة

يتسبب نقص فيتامين أ في حدوث تأخير في الحمل نتيجة لضعف الخصوبة حيث تعمل الأجهزة التناسلية لكل من المرأة والرجل بشكل أفضل عند حصول الجسم على جرعته اللازمة من ”فيتامين أ“ لضمان تعزيز الخصوبة وسرعة حدوث الحمل.

عدم التئام الجروح

تلتئم الجروح بسرعة بفضل نسب الكولاجين، وهو العنصر المسؤول عن صحة الدم والبشرة ويعزز فيتامين أ من إنتاج الكولاجين داخل الجسد لذلك من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على ”فيتامين أ“ مثل الجرز والبرتقال والحليب واللحوم الحمراء لضمان سرعة التئام الجروح حيث يؤدي نقص ”فيتامين أ“ لبطء هذه العملية.

ضعف النمو العام

يعتبر فيتامين أ من الفيتامينات المهمة التي يجب الحرص على تناولها منذ مرحلة الطفولة لضمان نمو صحي ومنتظم لذلك يوصي الأطباء بتناول ”فيتامين أ“ منذ الشهر الثالث من الحمل، حيث يعزز من تطور الجهاز البصري والمناعي والنمو العام للجسم.

جفاف العيون

يؤدي نقص فيتامين أ لضعف قدرة العيون على إنتاج الدموع وبالتالي تفقد ترطيبها وهذا يؤدي لضعف القرنية على المدى الطويل ثم فقدان البصر.

ولضمان الحصول على جرعة يومية من فيتامين A احرص على تناول هذه الأطعمة.

يحتوي البيض المسلوق على نسبة 8% من فيتامين A الذي يجب الحصول عليه يوميا، كما تحتوي كمية 100 غرام من السلمون على نسبة 149% من فيتامين A، كما يحتوي فنجان واحد من السبانخ على 105% من فيتامين A، وتحتوي البطاطا الحلوة على 105% من الفيتامين، وتعتبر من أفضل الأطعمة لإمداد الجسم بما يحتاجه من فيتامين A بالإضافة للجزر الذي يحتوي كوب واحد منه على 148% من نسبة فيتامين A.