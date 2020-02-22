 الإمارات تكشف عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد – إرم نيوز‬‎

الإمارات تكشف عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تكشف عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، المعروف باسم COVID19؛ ما يرفع حالات الإصابة المكتشفة إلى 13.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، فإن الحالتين ”هما لزائر إيراني عمره 70 عاما وحالته الصحية غير مستقرة، فيما يتلقى الرعاية في العناية المكثفة، أما الحالة الثانية فهي لزوجة الرجل البالغة من العمر 64 عاما، حيث تبينت إصابتها خلال فحص المخالطين له“.

وأمس الجمعة، أعلنت الوزارة ذاتها ”تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم COVID19“.

وأشارت الوزارة إلى ”أن الحالتين لمخالطين للحالة، التي تعود للمواطن الصيني، الذي تم الإعلان عنها مؤخرا“.

ويوم السبت الماضي، أعلنت الإمارات تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 9 حالات، تم علاج 3 منها في حين تخضع الـ6 حالات الأخرى إلى الرعاية الطبية اللازمة.

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