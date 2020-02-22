دراسة: ارتفاع كبير في الوفيات المرتبطة بتعاطي الكحول في أمريكا

قالت دراسة جديدة إن حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي المواد الكحولية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير من العام 2012 تقريبًا حتى العام 2016 مع وجود أكبر زيادة بين النساء البيض واللاتينيات، ووصفت الدراسة هذا المنحى بأنه ”أزمة صحة عامة عاجلة“.

وقال العلماء إن هذا الاتجاه استمر على ما يبدو بعد العام 2016، لكنهم لم يقدموا أي نظرية لأسباب ذلك.

ونشرت هذه النتائج في دورية ”جاما أوبن نتوورك“، واعتمدت على بيانات شهادات وفاة تعود لعام 2000.

وأظهرت النتائج تراجعًا في حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي الكحوليات بين بعض الجماعات خلال بدايات هذا القرن، ولكن هذه الاتجاهات المبشرة تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وعلى سبيل المثال، على الرغم من تراجع حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي الكحوليات بين الرجال بمعدل بلغ في المتوسط 0.6 % سنويًا من العام 2000 إلى العام 2005 فقد ارتفع هذا المعدل 4.2 % سنويًا من العام 2012 إلى العام 2016.

وقفز معدل الوفاة بين كل النساء 7.1 % سنويًا من العام 2013 إلى العام 2016، وفي حين بلغت الزيادة السنوية بين النساء البيض 7.8 %، كانت الزيادة بين اللاتينيات 5.6 % سنويًا ابتداءً من 2012.

وقال الباحثون إن ”أكبر زيادة في معدلات الوفاة بسبب تعاطي الكحوليات بين البيض في الأشخاص الذين شملتهم دراستنا حدثت بين البالغين الأصغر سنًا لا سيما النساء“.

وقال الباحث الكبير ”نيل فريدمان“ في المعهد الوطني للسرطان:“يبدو أن هذه الاتجاهات ستستمر في بيانات 2017″.

وأضاف أن السبب وراء هذه الاتجاهات ”سؤال نحتاج فعلًا إجابة عنه“، ووصف الوضع بأنه ”أزمة صحة عامة عاجلة“.