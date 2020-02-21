علماء أمريكيون ينتهون من أول لقاح ضد كورونا

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أنه قد تم الانتهاء رسميا من أول لقاح ضد فيروس ”كورونا“ في شركة للهندسة الوراثية في تكساس.

وقال العلماء في شركة Greffex Inc ، التي يوجد مقرها الرئيسي في هيوستن ومختبرها في كولورادو، إنهم انتهوا من تطوير اللقاح هذا الأسبوع.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر عامين قبل أن يكون اللقاح متاحًا للاستخدام، وسيبدأ الآن اختباره على الحيوانات قبل أن تبدأ التجارب على الإنسان.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي وصل فيه عدد القتلى إلى 2427 شخصا، وبلغت حالات الإصابة 76727 في جميع أنحاء العالم.

وصرح جون برايس رئيس شركة غريفكس ومديرها التنفيذي لصحيفة ”هيوستن بيزنس جورنال“ بأنهم لم يستخدموا فيروسًا حيًا أو ميتًا لتكوين اللقاح؛ لأسباب تتعلق بالسلامة.

ويعتبر الفيروس التاجي غير مفهوم بشكل جيد، وقد انتشر بسرعة وتسبب في مقتل العديد من الأشخاص، حتى أن علماء شركة غريفكس لم يرغبوا في التعرض لخطر قد يؤدي إلى المرض المميت المعروف باسم COVID-19.

بدلا من ذلك، تم استخدام لقاحات الفيروسات الغدانية والتي تستخدم على نطاق واسع ضد مختلف الأمراض المعدية أو السرطانات.

وتعتبر الفيروسات الغدانية من بين أكثر الأسباب شيوعًا لعدوى الجهاز التنفسي الفيروسية، حيث تمثل ما بين 2٪ و 5٪ من الزكام.

وذكرت صحيفة بيزنس جورنال أن اللقاح هو نتاج عقد بقيمة 18.9 مليون دولار حصلت عليها شركة جريفكس في سبتمبر 2019 من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، بهدف مكافحة التهديدات المعدية.