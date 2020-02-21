السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران بسبب كورونا

قررت السعودية تعليق سفر المقيمين إلى إيران ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق لهم التواجد في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة فيروس كورونا (أي بعد 14 يوما من خروجهم من إيران).

ووفقا للمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يومًا، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا كافة القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.