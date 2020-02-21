تعرف على الرابط بين القلق واضطرابات المعدة وآلية العلاج دون دواء

عادة ما يعاني الأشخاص من تهيج أو انتفاخ في الأمعاء عند الشعور بالتوتر أو القلق، وذلك بسبب وجود رابط ”كبير“ بحسب ما كشفت عنه أخصائية الجهاز الهضمي الدكتورة آشتون هاربر.

وقالت الدكتورة هاربر: إن هناك أدلة على أن الدماغ والأمعاء يتواصلان مع بعضهما البعض عبر أنظمة عديدة (عصبية، هرمونية ومناعية) ولا يعملان بشكل مستقل.

وأشارت إلى أنه نتيجة لتلك العلاقة المترابطة، فإن إصابة أحد الأنظمة بالخلل يؤدي إلى اضطراب النظام الآخر، وبعبارات أبسط، فإن الإجهاد العقلي في العمل يتساوى مع اضطراب في البطن.

أسباب مشاكل الأمعاء؟

وفقًا للدكتور هاربر، فإن الشعور بالقلق والتوتر قد يحفز الانزعاج الهضمي، إذ إن التغيير في انقباض الأمعاء قد يسبب تقلصات أو ألما (زيادة الانقباض) وقد يؤثر على عادات التبرز، وقد يحدث أيضًا الانتفاخ بدون إمساك، وقد يؤدي أيضًا لزيادة حرقة المعدة نتيجة لمشاعر القلق.

كيفية العلاج؟

وبينت الدكتورة هاربر أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن للإنسان القيام بها لتقليل آثار القلق والتوتر على أمعائه، على رأسها تحديد سبب التوتر ومحاولة إزالته.

ونوهت إلى أنه إذا كان التوتر ناجمًا أثناء القيام بمهمة ما، فإن استراحة قصيرة، وممارسة بعض الأنشطة المريحة كتناول مشروب ساخن، ورياضة المشي، ستكون كفيلة بإزالة بعض التوتر.

وتشير الدلائل المتزايدة إلى أن مشاكل الأمعاء قد يكون لها أيضًا تأثير على القلق والإجهاد؛ مما يشير إلى أن محور القناة الهضمية يعمل في كلا الاتجاهين.

وينصح الخبراء بالعناية بصحة الأمعاء بشكل عام، مثل تناول نظام غذائي متوازن وتناول ”البروبيوتيك“، في حال كان الإنسان يعاني من التهاب القولون العصبي أو الحساسية، فعليه اتباع نظام غذائي منخفض وتجنب الأطعمة التي تزيد من حدة مشاكل المعدة.

من جانبها، قالت خبيرة الذهن إيما ميلز: ”يمكن أن تؤثر المشاعر التي نواجهها طوال اليوم، مثل الإجهاد، على الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي الإجهاد إلى أعراض القولون العصبي، لكن تمارين الذهن والتأمل السريعة والبسيطة يمكن أن تساعد في تخفيف هذا“.

ودعت إلى اتباع مجموعة من الممارسات والأنشطة والعبارات ابتكرتها بهدف التخفيف من حدة التوتر وانعكاساتها على الجهاز الهضمي، وأبرزها:

التنفس

ينصح بالجلوس بشكل مريح والتقط بعض الأنفاس بلطف، وأثناء عملية التنفس من الأنف قول عبارة، ”الأشياء تأتي بسهولة، وأثناء التنفس من الفم قول عبارة، ”تسير الأمور بسهولة“.

مسح الجسم

ومن إحدى الطرق المبتكرة للخبيرة ميلز، هي مسح الجسم، من خلال الجلوس بشكل مريح وإغلاق العينين والمسح على الجسم بطريقة موضوعية، بداية من الجزء العلوي وصولا إلى كل جزء من أجزاء جسمك، مع إعطاء اهتمام خاص لمنطقة البطن.

تقنيات التصور

وطرحت الخبيرة ميلز تقنيات التصور بهدف التخلص من تلك الأعراض، والتي تكون من خلال إغلاق العينين وأخذ نفس عميق، وتخيل أن أخمص القدمين مثبت بجذور قوية مثل الشجرة ومستقر في أعماق التربة الغنية بالأرض، ومع نمو الجذور، تبدأ في الشعور بالأمان.