”الصحة الكويتية“ تقاضي المروجين لـ“إشاعة“ وجود حالة كورونا بالجهراء

نفت وزارة الصحة الكويتية ما جرى تداوله في تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد في مستشفى ”الجهراء“.

وقالت الوزارة، في بيان، نشرته عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إنها ”لم تسجل أي حالة مصابة بفايروس كورونا إلى حد اللحظة“.

وشددت على اتخاذها الإجراءات القانونية بحق من قاموا بنشر المقطع الصوتي، لافتة إلى أنها تتابع مستجدات انتشار الفايروس عبر قنواتها الرسمية.

وجرى تداول تسجيل صوتي خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، يزعم وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في مستشفى الجهراء.

وأعلنت الكويت في وقت سابق وقف الرحلات من وإلى إيران، بعد إعلان إيران عن وجود حالات إصابة بالفيروس.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، الجمعة، إلى 2233 حالة على الأقل بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.