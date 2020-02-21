أطعمة عليك تجنبها بعد بلوغ سن الـ 30.. تعرف إليها

مع التقدم في العمر، من المهم الحرص على إجراء بعض التغييرات فيما يتعلق بنمط الحياة والنظام الغذائي وغيره، فلكل مرحلة عمرية متطلباتها وما تحتاجه من روتين مناسب يختلف عن غيرها.

ونفس الأمر ينطبق على العشرينات والثلاثينات وغيره، ومن خلال مجلة ”ميس كيرا“، نكشف عن أطعمة يجب تجنبها بعد بلوغ سن الـ 30:

الزبادي المنكه

نسعى جميعًا، رجالا أو سيدات إلى تجنب أعراض الشيخوخة وآثارها التي تكون واضحة على الوجه بمرور الوقت، وفي حين أن الزبادي المنكه شائع للغاية ومفضل لدى الكثيرين، إلا أنه يجب تجنبه بعد بلوغ سن الـ 30، وذلك لأنه يحتوي على سكريات ونكهات اصطناعية قد تسبب ترهلا وتجاعيد بالبشرة.

الحساء المعلب

يحتوي الحساء المعلب على مادة “ بيسفينول أ“ BPA، وهي مادة كيميائية تساهم في الإصابة بالعقم والسرطان والسمنة، لذا يُنصح بتناول الحساء الطبيعي الطازج.

اللحم المشوي

على الرغم من أن الأطعمة المشوية تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن تعريض اللحوم وغيرها من مصادر البروتينات لدرجات حرارة عالية مباشرة على اللهب، يؤدي إلى تكوين مواد كيميائية ضارة تعزز خطر الإصابة بالسرطان.

معجنات الإفطار

يوصي بتجنب تناول معجنات وفطائر الإفطار في سن الثلاثينات، فما تحويه من مستويات عالية من السكر يؤثر سلبيا في الصحة الإنجابية لكل من الرجال والسيدات، كما يعزز الإصابة بمقاومة الإنسولين وإصابة السيدات بمتلازمة تكيس المبايض التي كثيرًا ما تؤدي للعقم.