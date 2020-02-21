مخاوف من تفشي كورونا في هونغ كونغ بعد إصابة أول شرطي

قالت السلطات، اليوم الجمعة، إن شرطيا في هونغ كونغ تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة في الوقت الذي وضع فيه عشرات آخرون من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وكان الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاما قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة يوم 18 فبراير/ شباط.

وأفاد بيان عبر الصفحة الرسمية لشرطة هونغ كونغ على ”فيسبوك“ أن جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي.

وأضاف البيان ”تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة“.

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في هونغ كونغ، بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

وتضررت هونغ كونغ بشدة حيث تراجعت أعداد السائحين وابتعد السكان عن التوجه إلى المتاجر مما جعل المدينة تعاني من أول حالة ركود اقتصادي منذ عشر سنوات.