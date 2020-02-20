العراق يغلق منفذا حدوديا مع إيران لمنع انتقال فيروس كورونا‎

وجه محافظ ميسان، جنوب العراق، علي دواي، اليوم الخميس، بإغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، واتخاذ كافة الإجراءات؛ لمنع تسرب فيروس كورونا.

وذكر بيان لحكومة ميسان المحلية، أن ”دواي ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا وخلية متابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ووجه بغلق منفذ الشيب الحدودي واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تسرب هذا الفيروس“.

وأوضح البيان، أنه ”تم أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات، منها الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية؛ لمنع انتقال المرض، وتحديد مواقع للحجر ورصد ميزانية طوارئ ساندة لدائرة الصحة والجهات المعنية، وتوجيه قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية لمساندة الدوائر والجهات المعنية بذلك“.

بدوره أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، أن الهيئة ”بذلت أقصى الجهود والإجراءات الاحترازية؛ لدرء خطر فيروس كورونا، وقامت بنشر المفارز الطبية في المنافذ المحاذية مع إيران“.

وأضاف الوائلي: ”على جميع مديري المنافذ الإشراف المباشر على الإجراءات التي تقوم بها المراكز الصحية في المنافذ للوافدين، وضرورة التنسيق مع المحافظين ودوائر صحة المحافظات“.