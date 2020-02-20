بعد وفاة شخصين بالفيروس.. إيران تعلن عن 3 إصابات جديدة بـ ”كورونا“

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس عن إصابة ثلاثة مواطنين بفيروس ”كورونا“ الجديد وذلك بعد وفاة اثنين من سكان مدينة قُم أمس بالفيروس.

ونقلت وكالة أنباء ”خبرأونلاين“ المحلية عن مسؤول في الوزارة قوله: ”وفقا للفحوصات التي أجرتها السلطات تم التأكد من إصابة ثلاثة مواطنين جدد بفيروس كورونا من سكان مدن قم وأراك، فيما يخضع المصابون في الوقت الراهن للرعاية الطبية“.

وأضاف رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية أن أحد المصابين هو أحد مساعدي الأطباء بمستشفى بمدينة أراك.

ونظرا لشيوع إصابة المواطنيّن من سكان مدينة قم بالفيروس، أوصى المسؤول الإيراني بـ“تقييد حركة التردد على المدينة التي تضم مراقد ومشاهد معروفة وتجمعات لمدارس الحوزات الشيعية بالمدينة المذهبية“.

وكشف أن وزارة الصحة الإيرانية أبلغت سلطات مدينة قُم بإلغاء جميع الدروس والتجمعات الدينية في المدينة إلى إشعار آخر تفاديا لإصابة مواطنين جدد بفيروس كورونا وفق ما نقلت وكالة ”خبر أونلاين“.

وحسب تقارير محلية عاشت محافظة قم الواقعة وسط إيران، أمس الأربعاء، حالة من الخوف والرعب بعد أن أعلنت سلطات المحافظة وفاة شخصين بفيروس كورونا القاتل، إذ شهدت المراكز الصحية والصيدليات إقبالا واسعا من قبل مواطني المحافظة على شراء الأقنعة.

كما تدخلت السلطات الصحية لإخلاء مستشفى ”كامكار عرب نيا“ الواقعة وسط المحافظة من المرضى، لتخصيصه لحالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا القاتل.