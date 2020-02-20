الصين.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2112

المصدر: ا ف ب

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 2112 حالة وفاة في البر الصيني، الخميس، بعدما سجلت مقاطعة ”هوبي“، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحة في ”هوبي“ في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وأضافت اللجنة أن الإقليم سجل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء انخفاضا عن 1693 حالة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 62031 حالة.