”كورونا“ ينشر الهلع في ”قم“ الإيرانية بعد وفاة شخصين

عاشت محافظة قم الواقعة وسط إيران، الأربعاء، حالة من الخوف والرعب بعد أن أعلنت سلطات المحافظة وفاة شخصين بفيروس كورونا القاتل.

وشهدت المراكز الصحية والصيدليات اقبالاً واسعاً من قبل مواطني المحافظة على شراء الأقنعة، فيما أخلت السلطات الصحية مستشفى ”كامكار عرب نيا“ وسط المحافظة من المرضى، لتخصيصه لحالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل دوام المدارس والجامعات ليوم الخميس.

من جانبه، قال رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، محمد رضا قدير، للتلفزيون الرسمي، إن ”فيروس كورونا تحت السيطرة في هذه المحافظة“، داعياً المواطنين إلى عدم القلق بشأن تفشي المرض.

وأوضح قدير إن ”أحد الأشخاص الذين ماتوا بسبب كورونا هو من المصابين في الحرب العراقية الإيرانية جراء استخدام الأسلحة الكيماوية، فيما الشخص الثاني المتوفي يبلغ من العمر 36 عاما“، مشيرا إلى أن عائلتيهما ”تحت المراقبة“.

وطالب قديري من المواطنين في محافظة قم بضرورة الالتزام بالنصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن ”جميع المراكز الصحية بالمحافظة ”في حالة طوارئ ومراقبة وجاهزة للتعامل مع هذا الفيروس“.

وأكد قدير توفر المعدات الطبية الكافية وكذلك الأقنعة التي ارتفعت أسعارها في بعض مراكز الصيدليات، مبينا أنه ”يجب على الناس تجنب حضور الاجتماعات“.

ونفى مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية بالمحافظة، احتمال وضع المحافظة في حالة حجر صحي.

وقال رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة في قم، محمد مهدي جويا، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن ”حالات الإصابة وضعت تحت المراقبة ولا احتمال لإقامة حجر صحي على المحافظة“.

ونقل موقع ”آفتاب نيوز“ الإصلاحي عن مصادر طبية مطلعة وجود 6 حالات إصابة بفيروس كورونا يتواجدون في مستشفى ”كامكار عرب نيا“، مضيفة أن ”هؤلاء الأشخاص وأقاربهم وضعوا في الحجر الصحي“.

وخلت شوارع المحافظة مساء الأربعاء من وجود المواطنين على الرغم من أنها تعيش آخر أيام الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها يوم الجمعة، فيما ستدخل البلاد حالة صمت انتخابي الخميس.

ويبلغ سكان محافظة قم نحو مليون ونصف شخص، وهي خامس محافظة في إيران من حيث النمو السكاني، كما تعد مقصدا للسياحة الدينية بالنسبة للشيعة من داخل إيران وخارجها، كما تضم أضرحة وحوزات ومعاهد دينية ومرجعيات شيعية.