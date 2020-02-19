ابتعد عن هذه الأطعمة إذا كنت مصابا ”بنزلة برد“

قالت تقارير طبية إن المصابين بنزلات البرد، مثل الكحة والعطس الشديد والتهاب وحكة الحلق، عليهم تجنب أنواع معنية من الأطعمة والمشروبات، لأن من شأنها زيادة حدة هذه الأعراض وتفاقم حالتهم الصحية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ بينك فيلا“، فإن المصابين بالبرد يجب أن يحرصوا على الترطيب الدائم لجسمهم بالسوائل والماء والحصول على قسط من النوم يتراوح ما بين 10-12 ساعة بالإضافة إلى أن هناك خمسة أطعمة ومشروبات يجب تجنبها في هذه الحالة:

السكر:

وفقًا للتقارير والأبحاث الطبية، فإن السكر يعد واحدًا من الأطعمة الغذائية التي يجب تجنب إضافتها للوجبات أو المشروبات في حالة الإصابة بنزلات البرد وما يصاحبها من الكحة والتهابات الحلق، لأن السكر يقوم بتثبيط نشاط الجهاز المناعي ويقلل من أدائه في ظل مكافحة الجسم للفيروسات التي تهاجمه لذلك تجنب تناول الحلويات والوجبات والمشروبات المحلاة.

القهوة والشاي والمشروبات الكافينية:

يقوم بعض الأشخاص بالإكثار من شرب القهوة الساخنة عند الإصابة بنزلات البرد والكحة وهذا الأمر خاطئ تمامًا وأثبتت الأبحاث والدراسات أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي وغيرها تعتبر من مدرات البول والتي تساهم في إفراط الجسم في التخلص من كميات الملح والماء الموجودة بالجسم، والجسم يحتاج أن يبقى رطبًا عند الإصابة بأمراض البرد والكحة.

الحليب:

مما لا شك فيه أن الحليب له فوائد صحية عديدة لكن في حالة الإصابة بأعراض البرد والإنفلونزا يصبح من الضار شرب الحليب لأنه يجعل البلغم أكثر سماكة فيزيد الصعوبة من تخلص الجسم منه لذلك من المفضل عدم تناول الحليب إلا بعد الشفاء من نزلات البرد والكحة.

المشروبات الكحولية:

وفقًا لدراسة أجريت في عام 2007، فإن تناول المشروبات الكحولية أو المشروبات التي يدخل الكحول في تصنيعها تزيد من حدة التهابات الرئة والشعب الهوائية وتمنع الجسم من تكوين خلايا الدم البيضاء التي يحتاجها لمكافحة البرد، بالإضافة لإصابة الجسم بالجفاف الذي يزيد من حدة تفاقم أعراض البرد والكحة.

الأطعمة الحارة:

تُزيد الأطعمة الحارة مثل الفلفل والشطة من إنتاج الجسم للمزيد من البلغم مما يزيد من حدة أعراض البرد والكحة على مدى الطويل وذلك على عكس الشائع أن بخاخات الفلفل يمكنها أن تقضي على الالتهابات وتُسهل طرد المخاط من الجسم.