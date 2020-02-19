وفاة إيرانيين بفيروس كورونا

قال رئيس جامعة العلوم الطبية بقم الإيرانية لوكالة مهر للأنباء اليوم الأربعاء إن إيرانيين اثنين توفيا في المستشفى بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا الجديد في المدينة.

وأضاف للوكالة: ”توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد اليوم، نتيجة مرض في الجهاز التنفسي“.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قالت في وقت سابق، إن التحليلات الطبية التي أجرتها لاثنين من أهالي قم، أكدت إصابة شخصين بفيروس كورونا.

ومحافظة قم تعد أهم المدن السياحية الدينية، حيث تضم مرقد فاطمة بنت موسى الكاظم سابع الأئمة لدى الطائفة الشيعية، كما هي معقل للحوزة الدينية ومعقل المرجعيات الشيعية.