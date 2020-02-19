إيران تؤكد إصابة شخصين بفيروس ”كورونا“

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء إصابة اثنين من مواطنيها من سكان مدينة ”قُم“ بفيروس ”كورونا“ الجديد وذلك بعدما خضعا للفحوصات التي بينت إيجابية إصابتهما بالفيروس.

ونقلت وكالة أنباء ”خبرأونلاين“ المحلية عن رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور قوله ”لقد رصدنا خلال اليومين الماضيين اشتباه بإصابة شخصين من سكان مدينة قُم بفيروس كورونا، وبعد خضوعهما للفحوصات الطبية أكدت النتائج إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا“.

وأوضح جهانبور أن السبب الأبرز لإصابة المواطنيّن من سكان مدينة قم يعود لأن هذه المدينة تشهد ترددًا كبيرًا للمواطنين كونها مدينة دينية لما تضمه من مدارس الحوزات الشيعية لتدريس المذهب الشيعي“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه من الممكن أن يكون عدد آخر من المواطنين قد أُصيب بفيروس كورونا، مشددًا على أن السلطات تعمل في الوقت الراهن على القيام بإجراءات الرعاية الطبية على قدم وساق“.

وتشهد الصين خلال الفترة الأخيرة انتشارًا لفيروس كورونا لا سيما في مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس، وحولها، فيما يحصد الفيروس أرواح العديد من المواطنين في ظل عدم ابتكار مصل يقضي عليه حتى الآن.

ويهدد انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بتعطيل قطاعات كبيرة من الصناعات التحويلية في الصين في ظل توقف العديد من الدول رحلاتها الجوية إلى الصين تفاديًا للإصابة بالمرض