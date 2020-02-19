احذر.. حالتك العاطفية تسبب لك هذه الآلام

عادة ما ترتبط الآلام الجسدية بالتعرض لإصابة ما أو الإصابة بمرض معين، ولكن على عكس ما يتوقعه العديد من الأشخاص، كثيرا ما تنعكس الحالة العاطفية للشخص على صحته مسببة آلاما جسدية عديدة.

وبحسب مجلة ”با-باميل“ فإنه عند الشعور بألم جسدي غير واضح سببه، فقد تكون الحالة العاطفية هي السبب، ومن ذلك:

الصداع

يعد الصداع من أبرز المشاكل التي نواجهها عند التعرض لمشاكل أو ضغوطات في الحياة، ودون حالة صحية، يحدث ذلك الصداع بسبب التوتر، وفي هذه الحالة يفضل الابتعاد عن المسكنات واستبدالها بالأنشطة المفضلة، مثل القراءة أو التأمل أو المشي، للاسترخاء.

آلام الرقبة

عادة ما يحدث ألم أسفل الرقبة أو في مؤخرتها، عندما يصعب التوقف عن التفكير بشأن شخص أو شيء ما، كما يرتبط هذا الألم بعدم الرغبة في الغفران والنسيان، وفي هذه الحالة، دائما ما ينصح الخبراء بأنه من المهم إدراك أنه ليس هناك شخص مثالي ومن الأفضل المضي قدما.

آلام الكتف

في حين أن الأمر يبدو غريبا، إلا أن آلام الكتف عادة ما تنتج عن تجاهل مشكلة ما مؤرقة وعدم التعامل معها بطريقة نهائية، لذا يُنصح بمعرفة جذور المشكلة وحلها حتى ينتهي ذلك الألم.

آلام أعلى الظهر

يرتبط ألم أعلى الظهر بسبب الشعور بالوحدة أو عدم التقدير وعدم الحصول على ما تحتاجه من دعم من المقربين لك. ويوضح الخبراء أن الطريقة الأفضل للتغلب على ذلك هي الاختلاط بأشخاص جدد، ما سيشعرك بالرضا عن نفسك ويساعد في التخلص من الشعور بالوحدة أيضا.

أسفل الظهر

إذا لم يكن سبب أو مرض جسدي وراء ألم أسفل الظهر، قد يكون السبب هو قلقك بشأن وضعك المالي والأمور المادية، لذا لا تشغل تفكيرك بسلبية وخطط لأمورك المالية بموضوعية.

ألم اليد

الشعور بألم ووخز في اليد يرتبط بالحياة الاجتماعية، وعادة ما يحدث بسبب الشعور باليأس والإحباط الناتج عن الفشل في التواصل مع الأشخاص في حياتك بالطريقة التي تريدها، كما يرتبط الألم بوجود أشخاص سيئين وسامين في حياتك، لذلك، يُنصح بتوسيع آفاقك الاجتماعية من خلال مقابلة أشخاص جدد.

آلام الفخذ

قد يبدو الأمر غريبا، ولكن آلام الفخذين والساقين غير المبررة عادة ما تشير إلى عدم استعداد الشخص لاتخاذ خطوة للأمام في حياته خوفا من المجهول أو نتيجة التفكير بشأن ما قد يحدث من أمور سلبية.