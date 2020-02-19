5 علامات تحذيرية بشأن صحة عظامك

نشر موقع ”إنديان إكسبريس“ مجموعة من العلامات التحذيرية التي قد تهدد صحة عظامك، منوها أن مرض هشاشة العظام قد لا يقتصر على المرضى من ”كبار السن“، بل يمكن أن يصيب الشخص في وقت مبكر من عمره.

وأورد التقرير على لسان الدكتور راغافيندرا استشاري جراحة المفاصل والعمود الفقري بمستشفى فورتيس كاليان، بعض الطرق التي تهدف إلى الوقاية من ضعف صحة العظام، بحسب ما كشفه من قرائن يمكن أن تشير إلى اعتلال صحة العظام.

أولا: هشاشة الأظافر

ترجع أسباب هشاشة الأظافر وانقسامها وتقشرها لعدد من العوامل أهمها نقص الكالسيوم والكولاجين، ويمكن علاجهما عبر تناول بعض الأغذية الطبيعية التي تعوض نقصهما، مثل منتجات الألبان والسردين والدجاج والفاصوليا والبيض.

ثانيا: انحسار اللثة

تشير الدراسات إلى أن النساء المصابات بهشاشة العظام، يكن عُرضة بشكل أكبر للإصابة مع مرور الوقت بتآكل عظام الفك، كما يتعرضن أيضا لفقد الأسنان ثلاث مرات في سن مبكرة، لذا في هذه الحالة يُنصح بزيارة عيادة طبيب الأسنان.

ثالثا: التشنجات المستمرة والإجهاد

يمكن أن يكون تشنج العضلات المتكرر والشعور بالألم، علامة على نقص المعادن أو الفيتامينات بالجسم، وهو ما يؤدي بدوره إلى فقدان العظام.

رابعا: عدم انتظام دقات القلب

من الشائع طبيا أن معدل ضربات القلب للشخص يكون انعكاسا للياقته البدنية، لكن، تشير أبحاث إلى أنه إذا زاد معدل ضربات القلب في أثناء الراحة عن 80 نبضة، قد تحدث الإصابة بكسر في الحوض أو الورك أو العمود الفقري عند النهوض من وضعية الجلوس.

لذا من المستحسن ممارسة الرياضة بانتظام، للذين يعيشون نمط حياة مستقرة، خصوصا أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن، من أجل الحفاظ على صحة عظامهم.

خامسا: الكحول والتدخين

الاستهلاك اليومي للكحول والسجائر قد يكون ضارا بعظام الأشخاص حتى في السن الصغيرة، حيث يرتبط تناولهما (الكحول والسجائر) بسوء التغذية، وفقدان المعادن، ما يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام والكسور.