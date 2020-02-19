عدد وفيات فيروس كورونا يكسر حاجز الألفين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس ”كورونا المستجدّ“، لألفي حالة بالصين بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

والأربعاء، قالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في الصين القاريّة إلى 74 ألف شخص على الأقلّ.

وخارج الصين بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم حوالى 900 شخص يتوزّعون على 30 بلداً تقريباً، وقد توفّي خمسة منهم فقط.

والإثنين أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس أنّه استناداً لدراسة أجراها ”المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها“ وشملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، فإنّ أكثر من ثمانين في المئة من المرضى مصابون بنوع حميد من هذا المرض.

كذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجدّ هي جدّ ضئيلة لدى من تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً إذ إنّها لا تتجاوز 0,2 في المئة، ثم تزداد تدريجاً مع التقدّم في العمر.