قطر تعلن عن تسجيل إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء عن تسجيل إصابة بـ“متلازمة الشرق الأوسط التنفسية“.

وقالت وزارة الصحة القطرية، إنه تم ”تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة“.

وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.