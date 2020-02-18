6 طرق تخلصك من تورم الأطراف.. تعرف عليها

يعاني البعض من تورم الأطراف، مثل القدمين والكاحلين والساقين، والتي تسبب آلاما مزعجة، وهي حالة ناتجة عن كثرة الجلوس، وفرض روتين الحياة، حيث يقضي الكثير من الأشخاص أوقاتا طويلة جالسين على مكاتبهم وعلى مقاعد السيارات.

ونشر موقع ”با- باميل “ الإلكتروني، عدة طرق طبيعية من شأنها التخلص من مشكلة تورم الأطراف، ومنها:

رفع الأقدام

لا يجب أن نلجأ لرفع الأقدام في حالة الإصابة بالجروح أو الكدمات، ولكن يجب أن تصبح عادة تُدرج داخل نظامنا اليومي لمدة نصف ساعة يوميا؛ لأن هذا سيخفف من حدة تراكم السوائل الزائدة داخل الأطراف والتي تؤدي لتورمها.

ملح البحر

يمكنك نقع القدمين في حمام من الماء المضاف إليه كمية مناسبة من ملح البحر، حيث سيساعدك ذلك على إزالة التورم وإراحة جسدك من الآلام المصاحبة.

الماء

يعتبر الماء مكونا أساسيا لجميع العلاجات الطبية، والحفاظ على رطوبة الجسم، فشرب كميات كبيرة من الماء يساعد على تنقية الجسم وإزالة السموم منه وتعزيز صحة الأنسجة، لذلك احرص على شرب 13 كوبا من الماء أي ما يعادل 3 لترات، والنساء يجب عليهن شرب 9 أكواب من المياه أي ما يعادل 2.2 لتر لمنع تراكم السوائل في الأطراف وحدوث التورم المزعج.

الماغنسيوم

يجب إدراج عنصر الماغنسيوم في نظامنا الغذائي اليومي لدوره الفعال في تعزيز الجهاز المناعي وصحة القلب ومنع الالتهابات والتخلص من الأطراف المتورمة، ومن الممكن الحصول على الماغنسيوم الذي يحتاجه الجسد ليس فقط من خلال المكملات الغذائية، ولكن من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل الدواجن والخضروات الورقية والحليب والبيض والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من المكونات الغنية بالعديد من العناصر المفيدة لصحة الإنسان، كل ما عليك هو فرك الأطراف المتورمة بكمية من خل التفاح، حيث سيزيل الورم ويمتص السوائل الزائدة من الجلد.

التمرينات الرياضية

هناك تمرينات رياضية كثيرة وشائعة من شأنها تخليص الجسم من السوائل الزائدة، ومنع تراكمها داخل الأطراف، فضلا عن إمداد الجسم بالنشاط والحيوية، مثل المشي والركض واليوغا والسباحة.