تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين

تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى أقل من 2000 حالة، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لكن خبراء عالميين قالوا إنه من المبكر الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى.

وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة، أن الفيروس سريع الانتشار أودى بحياة 98 شخصا في الصين، أمس الاثنين؛ ما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة.

وسجلت الصين 1886 إصابة جديدة أمس الاثنين لتصل الإصابات إلى 72436 في المجمل.

ولم يقل عدد الإصابات اليومية في بر الصين الرئيس عن ألفي حالة منذ الـ30 من كانون الثاني/يناير الماضي، كما لم يتراجع عدد الوفيات عن مائة منذ الحادي عشر من شباط/فبراير الجاري.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 827 حالة في 26 دولة ومنطقة، فضلا عن خمس حالات وفاة.

وتقول السلطات الصينية، إن ثبات عدد الإصابات الجديدة مؤشر على أن الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار المرض قد أتت بثمارها.

لكن أستاذ الصحة العامة الدولية بكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، البروفيسور جيمي ويتوورث، قال إن ”الفيروس لا يزال سريع الانتشار، وإنه ينبغي للسلطات الصحية على مستوى العالم البقاء في حالة تأهب تحسبا لأي انتشار أوسع“.

وأضاف ”نأمل أن تكون التقارير عن تراجع عدد الحالات الجديدة في الصين إشارة إلى أن الوباء قد بلغ ذروته في إقليم هوبي، لكن لا يزال من المبكر للغاية التأكد من ذلك“.