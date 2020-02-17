تحذيرات من إصابة أكثر من نصف البريطانيين بفيروس ”كورونا“‎‎

حذرت هيئة الصحة الوطنية للمملكة المتحدة من إصابة أكثر من 50% من البريطانيين بفيروس كورونا، في حال فشل الجهود الصينية في السيطرة على انتشار الفيروس.

كشف الخبراء البريطانيون أنه في حال وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 100 حالة، قد يتم إصدار قوانين طارئة تحث ملايين البريطانيين على عزل أنفسهم في المنزل لمدة 14 يومًا عند المعاناة من أعراض شبيهة بالإنفلونزا أو المجازفة بالتعرض لعقوبات.

حسب ما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ تم فحص ما يقرب من 3109 مواطنين بريطانيين بحثا عن فيروس كورونا، إلا أن الفحوصات أظهرت أن 9 فقط كان تحليلهم إيجابيا، وأنه يوجد واحد في المستشفى.

وأكد وزير الصحة البريطاني أن هذا يدل على الاستعدادات الجيدة من قِبل هيئة الصحة الوطنية للمملكة المتحدة للتعامل مع الفيروس.

قال مسؤولو الصحة بالمملكة، إننا مستعدون لاتخاذ تدابير صارمة في حالة زيادة الحالات المصابة إلى 100 حالة، وإن قانون الحجر الصحي للمصابين يعتبر الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الفيروس، وأضاف مصدر من وزارة الصحة، أن إجبار الناس على العزل الذاتي يتطلب قوانين جديدة طارئة ولكن في الحدود الممكنة، إذ إن الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية.

وقال ”جون إدموند“، بروفيسور الأمراض المعدية بمدرسة لندن لعلوم الصحة، إن عزل الأفراد سيكون أداة مهمة في جهود احتواء الفيروس في حال فشل الصين في وقف الانتشار.

وأوضح أن ذلك لا يعني أن كل فرد مصاب بفيروس كورونا ستكون حياته معرضة للخطر، فالغالبية سوف تعاني ألما طفيفا مثل الكحة أو البرد وبعد ذلك سيتم شفاؤهم تماما.