ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة اليابانية

أفادت وسائل إعلام يابانية يوم الاثنين بأن 99 شخصا جديدا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تخضع للحجر الصحي قبالة يوكوهاما.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، في بيان، ثبوت إصابة 14 أمريكيا بفيروس كورونا خلال إجلاء أكثر من 300 أمريكي وأفراد عائلاتهم من السفينة.

وقال البيان إن الركاب كانوا يستعدون للعودة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة مستأجرة عندما تلقى مسؤولون أمريكيون إشعارا بالتأكد من إصابة 14 بالفيروس، لافتا إلى أنه جرى نقل المصابين إلى منطقة حجر صحي على متن طائرة الإجلاء.

وأصاب الفيروس ركابا على متن الرحلة السياحية الفاخرة التي تقل أكثر من 3000 راكب في وقت سابق هذا الشهر؛ ما أدى لفرض الحجر الصحي عليها.

ويهدد اتساع نطاق تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأول وأودى بحياة أكثر من 1700 شخص الأحداث العامة الكبيرة ويضر بالسياحة والإنتاج في اليابان.