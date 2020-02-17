مصر تعلن انتهاء الحجر الصحي للعائدين من ”ووهان“ الصينية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، انتهاء معسكر الحجر الصحي للعائدين من مدينة ووهان الصينية، وذلك بعد التأكد من عدم إصابتهم أو حملهم للفيروس.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إنه ”تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين في المعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمعسكر لتأمينه من وجود أي عدوى محتملة“.

وأضافت الوزارة أن ”عدد نزلاء المعسكر يبلغ 617 شخصا، وأنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بكافة الفحوص الطبية الخاصة بهم“.

في السياق، تعقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، مؤتمرا صحفيا الاثنين، للإعلان عن تفاصيل إنهاء المعسكر.

يذكر أن المدة المحددة للحجر الصحي لمحتجزي كورونا، تصل من 10 إلى 14 يوما.