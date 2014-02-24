ظهور مرض نادر يشبه شلل الأطفال

حذر الأطباء في الولايات المتحدة من مرض شبيه بشلل الأطفال ظهر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث أصيب 20 شخصا تقريبا، حيث قالت الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب إن بعض المرضى اشتد معهم الشلل في جميع أطرافهم ولم يتحسنوا مع العلاج.

ويذكر أن تلك الحالات أصيبت بالفايروس خلال الـ18 شهرا الماضية ومعظمهم من الأطفال علما أنهم تلقوا مطعوم شلل الاطفال. وأظهر التحليل التفصيلي لخمس حالات أن الفيروس المعوي 68 -الذي يرتبط بفيروس شلل الأطفال - يمكن أن يكون مسؤولا عن ذلك، وتراوحت الأعراض من صعوبة الحركة في أحد أطرافه إلى ضعف شديد في كل من الساقين والذراعين.

وقال طبيب أعصاب في جامعة كاليفورنيا ايمانويل وايبنت: " لم يكن هناك زيادة واضحة في وتيرة الحالات الجديدة لذلك نحن لا نعتقد أننا على وشك أن نواجه وباء، وهذا خبر جيد ولكنه في نفس الوقت قد يكون سيئا للأفراد غير المحظوظين الذين اشتدت الأعراضعليهم والتي تميل إلى أن تكون معتدلة وحادة في بعض الأحيان، كما لا يظهر لديهم أي تحسن بعد تلقي العلاج ".

وقال الباحث و الدكتور كيث فان هارين من جامعة ستانفورد بأن الحالات: " تسلط الضوء على إمكانية حدوث متلازمة تشبه شلل الأطفال المعدية، كما نود أن نؤكد أن هذه المتلازمة تبدو نادرة جدا، ومن الضروري على الوالدين إن رأوا أعراض الشلل على الطفل مراجعة الطبيب على الفور".

وتخلو الولايات المتحدة من مرض شلل الأطفال، ولكن يمكن للفيروسات ذات الصلة مهاجمة الجهاز العصبي مما يؤدي إلى الشلل. ويقول الأطباء إنهم لا يتوقعون وباء للفيروس الشبيه بشلل الأطفال لأن ظاهرة تفشي العدوى لا تزال نادرة الحدوث.

ومن الجدير ذكره أن شلل الأطفال هو مرض يصيب الأطفال ويتسم بالخطورة، فهو فيروس يغزو الجهاز العصبي بسرعة و يسبب الشلل في واحدة من 200 حالة، كما يمكن أن يكون قاتلا إذا توقفت الرئتين عن العمل.