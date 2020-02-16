الإمارات تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 9 حالات، تم علاج 3 منها في حين تخضع الـ6 حالات الأخرى إلى الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه تم تشخيص حالة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا المستجد المعروف باسم ”COVID19“.

وأشارت الوزارة إلى أن المصاب من الجنسية الصينية، ويبلغ من العمر 37 عاما، وحالته الصحية مستقرة، ويخضع حاليا للفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ودعت الوزارة إلى اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية في الدولة.

وأكدت أنها ”تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية“.