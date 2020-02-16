إضافة إلى الجزر.. أبرز الأغذية لتقوية البصر (صور)

يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في الحفاظ على صحة الجسم، بما في ذلك صحة البصر، فاتباع نظام غذائي غير مناسب أو لا يحتوي على العناصر المغذية التي يحتاجها الجسم، قد يؤثر بشدة على البصر، وقد يؤدي إلى الإصابة بـ ”اعتلال العصب البصري التسممي أو التغذوي“، وهي حالة يحدث فيها خلل في العصب البصري، وإذا تُركت بدون علاج، فقد يتطور الأمر إلى تلف دائم للعصب البصري وحتى العمى.

وأشارت مجلة ”ذا هيلث سايت“ الطبية، إلى مجموعة من الأطعمة، لا بد من إضافتها للنظام الغذائي اليومي، إضافة إلى الجزر؛ لتعزيز صحة البصر.

السمك

احرص على أن يكون السمك ضمن نظامك الغذائي اليومي، فالأسماك مثل السلمون تكون غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والمهمة لصحة الجسم ككل، بما في ذلك العين، حيث تعزز عملية تجديد الشبكية، وتمنع الإصابة بمتلازمة جفاف العيون.

البيض

يحتوي البيض على فيتامين A ومادة زيازانثين والزنك، ويعد من أبرز الأطعمة المهمة لصحة البصر، كما يحمي القرنية ويمنع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالشيخوخة.

اللوز

يعد اللوز مصدرا جيدا لفيتامين E، والذي على غرار البيض، يمنع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالشيخوخة.

البرتقال

يعتبر البرتقال من أبرز المصادر الغنية بفيتامين C، والذي يعتبر أساسيا لصحة العين، حيث يعزز الأوعية الدموية في العين ويحمي إعتام عدسة العين.

الألبان

تعتبر منتجات الألبان بمختلف أنواعها غنية بفيتامين A والزنك، وتساعد في حماية القرنية والشبكية، كما تساعد في تجديد الأنسجة الوعائية التي تقع تحت الشبكية.