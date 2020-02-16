منظمة الصحة العالمية تكشف عن أكبر 10 خرافات مرتبطة بفيروس ”كورونا“

مع وفاة 1363 شخصا وإصابة أكثر من 64000 حالة في جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا، كشفت منظمة الصحة العالمية عن الخرافات المحيطة بالوقاية من الفيروس، بعد أن انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مجففات اليد

مجففات اليد وحدها لا يمكن أن تقتل فيروس كورونا، إذ تردد أن استخدام الهواء الساخن من المجفف لمدة 30 ثانية سيؤدي إلى التخلص من أي أثر للفيروس على يديك.

وقالت منظمة الصحة العالمية: ”لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد، يجب عليك تنظيف يديك بشكل متكرر بفرك اليدين بالكحول أو غسلهما بالماء والصابون“.

وأضافت:“بمجرد تنظيف يديك، يجب عليك تجفيفهما جيدا باستخدام المناشف الورقية أو مجفف الهواء الدافئ“.

مصابيح الأشعة فوق البنفسجية

نفت منظمة الصحة العالمية قيام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية بتعقيم الجلد، محذرة من أنها يمكن أن تسبب تهيج الجلد، إذ إن الإشعاع فوق البنفسجي الطويل الأجل الذي يأتي -أيضا- من الشمس يمكن أن يتلف الحمض النووي في الخلايا، والذي بدوره قد يؤدي إلى السرطان.

وغالبًا ما تستخدم المستشفيات والمختبرات ضوء الأشعة فوق البنفسجية لقتل الميكروبات، ولكنها لا تستخدمها أبدا للبشر.

تناول الثوم

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على أن تناول الثوم يحمي الأشخاص من فيروس كورونا الجديد، بعد أن تردد أن وعاء من ماء الثوم المغلي يمكنه علاج الفيروس التاجي الجديد لعام 2019.

زيت السمسم

يعتبر زيت السمسم عنصرا أساسيا في الطبخ الآسيوي، ولكن هذا لا يمنع من أنه لا يمكنه منع فيروس كورونا من دخول الجسم، إذ قالت منظمة الصحة العالمية إن ”زيت السمسم لا يقتل فيروس كورونا الجديد“.

رش الكحول أو الكلور

بمجرد دخول نظام COVID-19 إلى جسمك، لن تكون أي مواد رش مثل الكحول والكلور على الجلد مفيدة.

وبشكل عام، هناك بعض المطهرات الكيميائية القوية التي يمكن أن تقتل فيروسات التاج على الأسطح، ولكن لا ينبغي أن تستخدم على الجلد، لأن هذا يمكن أن يكون خطيرا، كما لا ينصح باستنشاقه.

الطرود والأمتعة من الصين

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه من الآمن تلقي الطرود من الصين، إذ يظهر التحليل أن الفيروسات التاجية لا تظل لفترة طويلة على الأجسام، وخاصة عند الطيران بين البلدان.

وبينما تساءل الكثيرون عن كيفية انتشار كورونا، وما إذا كان يمكن أن يصل عن طريق البريد، إلا أنه لا يوجد دليل واحد على هذا الأمر.

الحيوانات الأليفة

لا يمكن أن تصاب الحيوانات بفيروس كورونا، ومن المعلوم أن الفيروس قد انتقل إلى البشر من الحيوانات في سوق للمواد الغذائية في ووهان.

ومع ذلك، في الوقت الحاضر، لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصابة بالفيروس التاجي.

الديتول يقتل الفيروس

حذر العلماء من أنه لا يوجد دليل على أن ”ديتول“ يمكنه قتل فيروس كورونا الذي يجتاح العالم بسرعة بعد انتشار شائعات مزيفة حول رش المطهر عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن ”ديتول“ تقول إن منتجاتها تقضي على بعض سلالات الفيروس التاجي، كتلك التي تسبب نزلات البرد، إلا أنه لم تختبرها ضد سلالة ووهان الفتاكة بعد.

اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي

لا تزال لقاحات فيروس كورونا في طور الإعداد، ويتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم لتطوير دواء بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتقول المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، وجامعة بايلور في واكو، تكساس، إنها تعمل على لقاح يستند إلى ما تعرفه عن فيروسات كورونا بشكل عام، باستخدام معلومات من تفشي السارس.

ومع ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي لن تحمي من COVID-19.

محلول الملح للأنف

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

غسل الفم

فضلا عن ذلك، لا يمكن لغسول الفم الحماية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويمكن لبعض العلامات التجارية لغسولات الفم التخلص من بعض الميكروبات لبضع دقائق في الفم، وقالت منظمة الصحة العالمية: ”ومع ذلك، هذا لا يعني أنهم يحمونك من الإصابة بعدوى 2019 nCoV .