وفقا لأحدث الأبحاث.. تعرف على الأعراض المبكرة لفيروس كورونا

حددت دراسة حديثة أُجريت على ما يقرب من 140 مريضا بمستشفيات مدينة ووهان بالصين، ”نمطًا“ من الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، المعروف باسم كوفيد-19.

كان العرض المُلاحظ الأكثر شيوعا هو ”الحمى“، وفقا للباحثين في مستشفى تشونغنان من جامعة ووهان، حيث لاحظ فريق العلماء وجود الحمى كعامل مشترك في 99% من المرضى خلال دراستهم البحثية.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى الإجهاد والسعال الجاف، الذي ظهر في أكثر من نصف المرضى الذين تمت دراستهم، كما عانى نحو ثلث المرضى من آلام في العضلات وصعوبة في التنفس، إلى جانب ظهور أعراض أخرى مرتبطة بنزلات البرد الشائعة – مثل الصداع أو التهاب الحلق – في عدد قليل من المرضى.

ومن المرجح أن يكون تفشي فيروس كورونا قد نشأ في سوق للمأكولات البحرية في ووهان في كانون الأول/ديسمبر، وقد انتشر بعد ذلك إلى 25 بلدا خارج الصين، على الرغم من أن معظم الحالات لا تزال تتركز في الصين وما حولها.

وبحسب تقديرات عالمية، فقد لقي -حتى الآن- أكثر من 1100 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 45 ألف شخص بالفيروس.

وتشير الدراسات المتتالية إلى أن التّحسُب ومعرفة المزيد عن أعراض الفيروس، قد يساعد الأطباء على تحديد الحالات الشديدة قبل أن أصابة الشخص، كما يمكن أن يساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية انتشار الفيروس.

ووجدت الدراسة الجديدة أن الفيروس يمكن أن يؤثر على كبار السن من الرجال الذين يعانون من مشاكل صحية موجودة لديهم من قبل.

وبحسب ما قاله لورين مايرز، عالم الأوبئة في جامعة تكساس في أوستن، لموقع بيزنس إنسايدر ”لا نعرف ما إذا كان الناس قادرين على نقل العدوى قبل ظهور الأعراض أم لا، لسنا متأكدين من وقت انتقال العدوى حتى للذين لديهم أعراض“.