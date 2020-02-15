بعمر 8 سنوات.. وفاة أصغر مريضة بـ“الشيخوخة المبكرة“ (صور)

أنهي مرض الشيخوخة المبكرة حياة طفلة في الـ 8 من عمرها في أوكرانيا، ما يجعلها أصغر حالة وفاة في العالم نتيجة المرض.

ومنذ ولادتها، عانت ”آنا ساكيدون“ من مرض ”بروجريا“ والمعروف أيضًا باسم ”الشيخوخة المبكرة“، وهو حالة جينية نادرة للغاية تصيب 160 شخصًا فقط على مستوى العالم.

وحسبما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أوضح الخبراء، أن ”آنا“ توفيت مؤخرًا نتيجة فشل العديد من أعضائها الداخلية، بسبب حالتها النادرة، مما يجعلها أصغر حالة وفاة في العالم نتيجة مرض الشيخوخة المبكرة.

وعلى الرغم من أن عمرها الحقيقي كان 8 سنوات، إلا أن هذا المرض جعل عمر أعضائها يبلغ 80 عامًا، الأمر الذي عرضها للعديد من المشاكل الصحية، كما أن وزنها في الـ 8 أعوام من عمرها، كان ضئيلًا جدًا، حيث بلغ حوالي 8 كغم فقط.

وبالإضافة إلى شيخوخة أعضائها، توضح الصور كيف بدت ”آنا“ أكبر من عمرها، ورغم أنها طفلة صغيرة، إلا أن الشيخوخة طغت على ملامحها، بما في ذلك صور برفقة والدتها ”ايفانا“، بينما كانت لا تزال رضيعة والشيخوخة واضحة على ملامحها الصغيرة.

وقالت الطبيبة ”ناديجدا كاتمان“، إن ”آنا“ والتي يصفها أطباؤها بـ“الرائعة“، كانت تتلقى العلاج منذ ولادتها في مجمع ”فولين الإقليمي“ الطبي للأطفال.

وفيما يتعلق بحالتها المؤسفة، أوضحت ”ناديجدا“ أن الأطفال الذين يعانون من الشيخوخة المبكرة، تشيخ أجسامهم وأعضاؤهم بمعدل 8-10 سنوات لكل عام، ما يعني أن آنا تراوح عمرها بين 70-80 عامًا بسبب حالتها.

وأوضحت الطبيبة، أن عظام آنا نمت ببطء، بينما كانت أعضاؤها تشيخ بسرعة، كما أوضحت أن آنا عانت من العديد من السكتات الدماغية وشلل أطرافها نتيجة المرض.

وأشار باحثون في هولندا، إلى أن هذا المرض يصيب واحدًا من بين 20 مليون مولودًا، ولا يوجد سوى حوالي 160 حالة إصابة معروفة بهذا المرض، على مستوى العالم.