حقيقة تسجيل إصابة جديدة بكورونا في مصر

حسمت إدارة مول مصري شهير، الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية حول اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا داخل المول.

وبعد تداول النبأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت إدارة مول ”سيتي ستارز“، بيانًا قالت فيه إن ”ما تم تداوله من إشاعات بخصوص ظهور حالة كورونا في سيتي ستارز غير صحيح بالمرة“.

رداً على ما تتناوله السوشيال ميديا من إشاعات بخصوص ظهور حالة كورونا في سيتي ستارز ننفي ذلك تماماً ونؤكد أن المول مفتوح… تم النشر بواسطة ‏‎Citystars‎‏ في السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٠

وتابع: ”نؤكد أن المول مفتوح بشكل عادي وطبيعي، حيث إننا أول من سيبادر بنشر الحقيقة حرصا على سلامة زائرينا والعاملين بالمركز التجاري، ونؤكد أن الجهة المسؤولة في البلد عن عمل أي إجراء وقائي أو حتى احترازي هي وزارة الصحة، لذا الرجاء عدم نشر معلومات خاطئة“.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا لوافد أجنبي، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة.