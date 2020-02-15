منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا ما زال يمثل حالة طوارئ للصين

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن تفشي فيروس كورونا ”ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين، ولا يمكن تحديد أين سينتشر الوباء“.

وأضاف تيدروس في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن ”الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته، ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات“.

وقال مسؤولون فرنسيون، اليوم السبت، إن سائحا صينيا مسنا كان مصابا بفيروس كورونا توفي في فرنسا، ليصبح أول شخص في أوروبا، ورابع شخص خارج البر الرئيسي للصين يتوفى نتيجة هذا الفيروس الذي أثار الذعر في العالم.