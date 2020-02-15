خرافات شائعة عن صحة العيون عليك تجنبها

تنتشر العديد من الأقاويل والنصائح عندما يتعلق الأمر بما يجب فعله أو تجنبه للحفاظ على صحة الجسم ككل، بما في ذلك صحة العين.

وعلى الرغم من انتشار العديد من المفاهيم والنصائح بشأن صحة العين والبصر، إلا أنه من خلال مجلة ”ذا هيلث سايت“، نوضح الكثير من الخرافات الشائعة عن صحة العيون والتي يجب تجنبها:

فرك العين لا يضر

عادة ما نلجأ إلى فرك العين عند الشعور بالتعب أو الإصابة بحساسية، ولكن هذه العادة سيئة، لأن فرك العين باستمرار قد يسبب ترقق القرنية الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة القرنية المخروطية، والتي تعد سببًا شائعًا لفقدان البصر.

وفي هذه الحالة، يحدث تشوه في القرنية وتنتفخ متخذة شكلًا مخروطيًا، وتشمل أعراضها المبكرة كلا من الضبابية وازدواج الرؤية والحساسية الضوئية وقصر النظر أيضًا.

القراءة في ضوء خافت تضعف النظر

على عكس الشائع، القراءة في ضوء خافت لا تؤثر سلبًا على النظر، حيث يوضح الخبراء أن ما يجعل الضوء الخافت مزعجًا عند القراءة، هو نتيجة إجهاد العين، كما أوضحوا أن الحاجة لإضاءة أقوى عند القراءة أمر طبيعي يرتبط بالتقدم في العمر.

الجزر هو الأفضل

من أبرز المعتقدات الشائعة المرتبطة بصحة العيون، هي أن الجزر هو الوحيد المفيد للنظر، ولكن ذلك ليس صحيحًا، ففائدة الجزر تنبع من احتوائه على مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين، وهذه المواد لا ترتبط بالجزر فحسب، بل تتوفر في أطعمة أخرى مثل السبانخ واللفت والبرتقال والفلفل الأصفر، بالإضافة إلى البطاطا الحلوة.

وبجانب البيتا كاروتين، تعزز مصادر فيتامين A النظر أيضًا، مثل الجبن والحليب وصفار البيض والكبد.

غسيل العين بالماء أفضل حل لجفافها

عندما يتعلق الأمر بجفاف العين والحكة، عادة ما يلجأ الكثيرين إلى شطف العين بماء الصنبور، ولكن هذه الخطوة غير صحية بالمرة وقد تهدد صحة النظر، وذلك لأن ماء الصنبور غني بالبكتيريا وجراثيم أخرى قد تكون ضارة والتي عادة ما تقضي عليها عصارات الجهاز الهضمي عند شرب الماء، بينما ليس للعين قدرة على التعامل مع هذه البكتيريا.

فقد تؤدي هذه الخطوة إلى إصابة العين بعدوى، وحتى العمى في بعض الحالات، لذا يُنصح باستشارة الطبيب للاعتماد على قطرة مناسبة.

القراءة عن قرب أسهل

القراءة أو التعامل مع هاتف ذكي أو لاب توب عن قرب يزيد فرص الإصابة بحالة قصر النظر، وخاصة عند الأطفال، وفي حين قد يبدو الأمر بسيطًا، إلا أن قصر النظر يعد من أبرز عوامل خطر الإصابة بحالات عين أخرى، مثل انفصال الشبكية والغلوكوما أو المياه الزرقاء وإعتام عدسة العين.

جراحة الليزر حل لكل المشاكل

تعد جراحة الليزر من التقنيات الشائعة والرائدة لتصحيح البصر بفعالية، ولكن القليل من الناس يعلمون أن ليس الجميع مؤهلين لهذه الجراحة، حيث يمكنها تصحيح حالات مثل قصر وبعد النظر والاستجماتيزم، ولكنها لا تناسب ذوي حالات القرنية المخروطية وإعتام عدسة العين والغلوكوما والتنكس البقعي.

أي نظارات داكنة ستحمي العين

في حين أن النظارات هامة لحماية العين من خطر أشعة الشمس المضرة والتي قد تسبب العديد من مشاكل العين، إلا أنه ليس جميع النظارات الشمسية الداكنة توفر الحماية المطلوبة، لأن الأمر يرتبط بطلاء خاص يحمي العين وليس لمجرد أن العدسات داكنة في حد ذاتها.

لذا، ولتجنب أي ضرر محتمل، يُنصح بشراء نظارات معتمدة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

مشاهدة التلفاز عن قرب مضرة

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الخبراء، أن مشاهدة التلفاز عن قرب لا تضر العين كما يُشاع، ولكن الفكرة تكمن في المشاهدة لمدة طويلة، حيث يسبب ذلك انزعاج وجفاف للعين، لذا يمكنك مشاهدة التلفاز أو الكمبيوتر عن قرب ولكن مع الحرص على اخذ استراحات قصيرة.