وفر قناعك بنفسك.. طرق صناعة الكمامات في المنزل (فيديو)

وسط النقص الحاد بالأقنعة الطبية في الصين، نشر مختصون في هونغ كونغ مقطع فيديو يشرح كيف يمكن للناس أن يصنعوا الكمامات والأقنعة في المنزل، باستخدام الأدوات المنزلية الرخيصة.

وابتكر البروفيسور ألفين لاي والدكتور جو فان والدكتورة إيريس لي، من مستشفى جامعة هونغ كونغ وشنتشن، طريقة سهلة ورخيصة لصنع الكمامات الطبية في المنزل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأتي الاختراع في الوقت الذي تكافح فيه مصانع قناع الوجه الصيني لمواكبة الطلب الكبير على الأقنعة الطبية للحماية من فيروس كورونا، وانتشار سرقات الكمامات الطبية في هونغ كونغ وجميع أنحاء الصين.

وحتى الآن قتل فيروس كورونا الجديد والمسمى ”كوفيد -19″، 1526 شخصًا في جميع أنحاء العالم، وأصاب 67 ألف حالة مسجلة.

ويظهر المقطع كيف يمكن للفرد صناعة قناع للوجه باستخدام 10 أدوات منزلية يومية فقط، وهي: لفة من مفارش المطبخ الورقية، ورق مناديل مقوى، أشرطة مرنة، آلة ثقب الورق، مقص، سلك فولاذي مغلف بالبلاستيك، وحافظة أوراق بلاستيكية.

وقال عضو المجلس التنفيذي ورئيس لجنة المسنين الدكتور لام تشينغ تشوي: ”آمل أن يقلل هذا من الهلع العام، إذ وجدت الاختبارات العلمية أن هذه الأقنعة المنزلية توفر الحماية للمستخدمين الذين لا يمتلكون كمامات طبية“.