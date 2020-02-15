ماذا يعني وجود كريات الدم البيضاء في البول؟

يكشف لون البول الكثير عن صحتك العامة، فهو مؤشر مفيد لمجموعة كاملة من التشخيصات، إذ إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل طبيبك يطلب منك عينة بول، فإذا كشفت نتائج العينة الخاصة بك عن وجود خلايا الدم البيضاء، المعروفة باسم خلايا المناعة، فأنت تريد تحديد الأسباب المحتملة.

وقد شرح الدكتور ماثيو براون، الطبيب والزميل في شركة ”بوبا“، وهي شركة دولية بريطانية للرعاية الصحية، معنى ظهور خلايا الدم البيضاء في عينة البول.

وقال براون إن خلايا الدم البيضاء، التي تسمى أيضا كريات الدم البيضاء، تساعد على حماية جسمك من العدوى، وتصنع باستمرار في النخاع العظمي، وهي تقوم بدوريات في جسمك وتندفع دفاعا عنك عند أول علامة على الإصابة، وتكتشف مصادر العدوى وتساعد على منع المرض.

ومن المهم ملاحظة أنه لا توجد عادة خلايا دم في البول، لكن عندما ترشح كليتك دمك، وتزيل النفايات والماء لصنع البول، فإنها لا تسمح لخلايا الدم بالمرور.

معظم أسباب خلايا الدم البيضاء في البول ليست خطيرة. ومع ذلك قد يعني ذلك في بعض الأحيان أن لديك حالة طبية تحتاج إلى علاج، مثل التهاب الكلى.

الحالة الصحية

وأضاف براون أنه ”من المهم ملاحظة أن خلايا الدم البيضاء غير مرئية في البول، وعادة ما تتم رؤيتها عندما يقوم الطبيب بفحص عينة البول التي قدمتها، لكن إذا لاحظت أي دم مرئي في البول، فمن المهم أن تستشير طبيبك على وجه السرعة“.

يعد الالتهاب سببا آخر لوجود خلايا الدم البيضاء في البول، وقد يحدث هذا بسبب حصوات الكلى أو الاضطرابات المناعية أو الحساسية أو الخراجات في أي مكان في الجهاز البولي التناسلي.

كل هذا يعتمد على الحالة الصحية التي تسبب ظهورها، ففي حالة وجود عدوى المثانة، قد تشعر بألم في بطنك من أسفل أو تشعر بالتعب أو الإرهاق، أو تشعر بألم عند مرور البول، وحصى الكلى سبب آخر محتمل، يمكن أن تحدث أعراضا مماثلة، إلى جانب ألم شديد في الظهر أو غثيان أو قيء أو حمى.

إذا كان لديك خلايا دم بيضاء في البول، فقد يوجه لك الطبيب بعض الأسئلة لمعرفة سبب ذلك، وإذا اشتبه في حدوث عدوى، فقد يصف لك المضادات الحيوية ويرسل عينة أخرى من البول لتحديد أي كائنات دقيقة.

وفي حالة عدم وجود إصابة، قد تكون هناك حاجة لإجراء مزيد من الاختبارات لقياس وظائف الكلى وتحديد شكل الكليتين باستخدام الأشعة السينية. بدلا من ذلك قد يقترح طبيبك تنظير المثانة، الذي يسمح للأطباء بمعاينة الجزء الداخلي من المثانة باستخدام تلسكوب مرن ضيق، وإذا لم يكن السبب واضحا، فقد يطلب طبيبك اختبارات أخرى، بحسب العمر والأعراض الأخرى.