مصر.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل عن أول مريض بـ“كورونا“ (فيديو)

كشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تفاصيل بشأن أول مريض بفيروس ”كورونا“ في مصر مؤكدًة أن الحالة لـ“شاب“ يبلغ من العمر 33 عامًا لم يكن لديه أي أعراض إكلينيكية للمرض وهو حامل للفيروس وليس مصابًا به.

وأوضحت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب خلال برنامجه ”الحكاية“ الذي يُعرض عبر قناة Mbc مصر أنه تم فحص المكسن الذي كان يتواجد به المريض للتأكد من عدم اصابة أشخاص آخرين بالفيروس وتم إخلاء المبنى وعزلهم ذاتيًا ومتابعتهم يوميًا.

#الحكاية| وزيرة الصحة تتحدث عن وضع المحيطين بأول مصاب بكورونا في مصر#MBCMASR pic.twitter.com/4PuqrEVLtP — MBC مصر (@mbcmasr) February 14, 2020

ونوّهت هالة زايد، إلى أن الحالة تم اكتشافها من خلال المسح الجماعي لأشخاص في إطار التعرف على الحالات المرضية موضحًة أن هذا الشاب كان من بين الأشخاص الذي جرى الكشف عليهم، إذأُجريت له التحاليل اللازمة واتضح أنها ”إيجابية“ وأنه من الممكن أن يتعافى من هذا الفيروس كونه يتمتع بمناعة قوية.

وعن تحضيره لتلقي العلاج قالت ”زايد“، إنه تم حجز المريض داخل المستشفى حتى تم إجراء التحاليل والفحوصات وتم عزله لحين انتهاء فترة حضانة المرض، وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور.

#الحكاية| وزيرة الصحة تشرح تفاصيل أول حالة مصابة بكورونا في مصر#MBCMASR pic.twitter.com/H0CD5BCuSq — MBC مصر (@mbcmasr) February 14, 2020

وأكدت هالة زايد أنه تم تجهيز مستشفى للعزل تسع 800 مريض مع ظهور فيروس كورونا في الصين، ويتوفر فيها كافة الإمكانيات والأطباء المعالجين، موضحًة أن أول حالة حاملة لـ“كورونا“ يتواجد في هذه المستشفى.

وأشارت إلى أن المستشفى مجهز برعاية مركزة وتنفس صناعي ومعامل وإشاعات تحسبًا لأي شيء، موضحًة أنه عندما تم إعداد الحجر الصحي صُمم ليسع قرابة 700 شخص، وقررنا أن المشتبه به سينتقل للحجر الصحي أما المؤكد سينتقل للمستشفى.

#الحكاية| وزيرة الصحة تكشف أين سيعزل ويعالج حالة الكورونا الأولى بمصر؟#MBCMASR pic.twitter.com/n4EU0EkNss — MBC مصر (@mbcmasr) February 14, 2020

في سياق متصل، كان للدكتور أمجد الخولي ممثل منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، رسالة طمًانة للمواطنين مع ظهور أول حالة حاملة لـ“كورونا“ داخل مصر، قائلًا أن مصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج ”مساء dmc“ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم البرنامج، إلى أن مصر تعاملت بحذر شديد مع هذه الحالة بعزل كل من خالطوها.

وأضاف ”الخولي“ أن مصر تعرضت لحالات مشابهة من الفيروسات مثل ”انفلونزا الطيور“ وتم السيطرة عليه بنجاح، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة المصرية تتم بالتعاون مع المنظمة العالمية.

يُذكر أن مصر رفعت حالة الطوارئ في كافة المستشفيات تجنبًا لإصابة أي شخص تزامنًا مع الحجر الصحي لعشرات المواطنين القادمين من مدينة ”ووهان“ الصينية.