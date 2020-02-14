خطوات بسيطة تساعدك على تنقية دمك.. لا تهملها

بجانب الدماغ والقلب ومختلف أجهزة الجسم، للدم دور أساس في الحفاظ على صحة الجسم والقدرة على العيش بصحة جيدة، لذا من المهم الحفاظ على نقاء الدم وإزالة السموم منه، فوجود أي خلل به يؤثر مباشرة على الصحة.

وفي حين أن الأمر قلما نهتم به، ويظن الكثيرون أنه خاص بالخبراء والأطباء، إلا أنه يمكن تنقية الدم بخطوات بسيطة، ومن خلال مجلة ”ميس كيرا“ نكشف عن خطوات بسيطة تساعد في تنقية دمك:

الماء

يعد الماء من أبرز وأهم الطرق التي تساعد في إزالة أي سموم من الدم، عن طريق شرب ما يكفي منه، فحتى الجفاف قد يؤثر سلبا على الدم، ما يؤدي إلى عدم توازن مستويات ضغط الدم الأمر الذي يسبب بدوره مشاكل صحية أخرى.

الرياضة

في حين أنه يعرف عامة أن للرياضة فوائدها العديدة، إلا أنه قلما يعرف أنها تساعد في تنقية الدم، خاصة مع الانتظام على ممارستها يوميا.

الكركم

من أكثر العلاجات الطبيعية شعبية في مختلف الحالات، بما في ذلك لتنقية الدم، وذلك يرجع لثرائه بخصائص مضادة للأكسدة تساعد في إزالة السموم من الدم.

الخضروات الورقية الخضراء

للخضروات الورقية خضراء اللون، فعالية كبيرة في تنقية الدم، خاصة عند استهلاكها يوميا، لأنها غنية بالمعادن والأنزيمات التي تساعد في تنقية الدم.

الخضروات الصليبية

تشمل هذه الفئة من الخضروات كلا من القرنبيط واللفت والكرنب والفجل والبروكلي، وتعد هذه من أبرز أنواع الخضروات المهمة للحفاظ على صحة الدم وتنقيته.

أوميغا 3

بجانب المكملات الغذائية، احرص على استهلاك مصادر أوميغا 3 الطبيعية، التي تشمل بذور الكتان والجوز والأسماك الدهنية، حيث تساعد في التخلص من السموم في الدم وتعزز صحته أيضا.

التوت

يتميز أي نوع من التوت بمفعول مطهر للدم، وذلك بفضل ثرائه بالمواد المضادة للأكسدة والتي تحمي أيضا من تلف الكبد.