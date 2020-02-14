الفلبين ترفع الحظر على دخول القادمين من تايوان بسبب كورونا

ذكر مسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، أن الفلبين رفعت حظرا على دخول القادمين من تايوان في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وستقيم القيود الأخرى، بما في ذلك حظر دخول القادمين من مكاو.

جاء القرار بعد تحذير من تايوان، التي أبلغت عن 18 حالة إصابة فقط بالفيروس، مقارنة بأكثر من 63000 حالة في الصين، من احتمال اتخاذ إجراءات للرد.

وقالت تايوان إن الحظر بسبب منظمة الصحة العالمية.

وتعتبر المنظمة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من الصين، وهو الأمر الذي قالت تايوان إنه أعطى انطباعا مضللا بأنها تعاني من نفس مستوى تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي.

وبين سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في بيان، أن رفع القيود المفروضة على تايوان يسري على الفور، لافتا إلى أن الموافقة على رفع الحظر جاءت ”بسبب الإجراءات الصارمة (ضد الفيروس) التي يتخذونها (في تايوان)“.

ورحبت وزارة الخارجية التايوانية بهذا الإجراء، وقالت إن الفيروس في الجزيرة تحت السيطرة.