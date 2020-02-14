ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1483 شخصا

أعلنت السلطات الصينية الجمعة أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1483 شخصا في الصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، 116 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين، في حصيلة تقل بكثير عن تلك التي سجلت الخميس.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 116 شخصا وأصيب به 4823 شخصاً إضافياً.

وكانت المقاطعة سجّلت الخميس 242 وفاة و14800 إصابة، في حصيلة يومية قياسية عزتها السلطات إلى تغيير في النظام المعتمد لرصد الوباء.