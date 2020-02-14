أمريكا: مستعدون لمنح كوريا الشمالية إعفاء من العقوبات لمواجهة كورونا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها لمنح كوريا الشمالية إعفاء من العقوبات، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ”قلقة للغاية من التأثير المحتمل لتفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية، ومستعدة لتسهيل جهود منظمات المساعدات الأمريكية والدولية لاحتواء انتشار الفيروس هناك“.

وأضافت أورتاغوس: ”بعدما دعا الصليب الأحمر إلى إعفاء عاجل لبيونغ يانغ من العقوبات للمساعدة في منع انتشار الفيروس، نحن نؤيد ونشجع بقوة عمل المنظمات الإغاثية والصحية الأمريكية والدولية لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كورونا في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“.

وأكدت أن ”الولايات المتحدة مستعدة لتسريع الموافقة على المساعدات من تلك المنظمات“.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعا الصليب الأحمر إلى منح كوريا الشمالية إعفاءات من العقوبات في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا بعد تفشيه في الصين المجاورة.

وقال خافيير كاستيلانوس المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في آسيا والمحيط الهادي في بيان: ”نعلم أن هناك احتياجا ملحا لمعدات الوقاية الشخصية وأجهزة الفحص وهي أشياء ضرورية لمواجهة أي انتشار محتمل“.

وأضاف أن ”من الضروري صدور إعفاء يسمح بتحويل مصرفي لمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في كوريا الشمالية“.

وتابع: ”ليس هناك في الوقت الراهن وسيلة أخرى للتدخل الإنساني، ويتعين علينا العمل الآن“.

وتمنع العقوبات الدولية نطاقا كبيرا من الأعمال والتجارة وغيرها من التعاملات مع كوريا الشمالية، وتقرر فرضها بسبب البرامج النووية والصاروخية التي طورتها بيونغ يانغ في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولم تؤكد كوريا الشمالية ظهور أي إصابات بفيروس كورونا الجديد لكن وسائل إعلام حكومية ذكرت أن الحكومة تمد فترة الحجر الصحي لمن تظهر عليهم الأعراض لمدة 30 يوما.