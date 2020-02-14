السودان: لا إصابات بفيروس كورونا ومستعدون لاستقبال الطلبة العائدين من الصين

أكدت وزارة الصحة السودانية، يوم الخميس، خلو البلاد من أي إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى استعدادها لاستقبال طلاب عائدين من مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس المميت.

وقالت وكيل وزارة الصحة السودانية سارة عبدالعظيم، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه ”حتى الآن لا توجد أي إصابة في السودان“، مشيرة إلى أن الوزارة ومنذ ظهور المرض بالصين ”شكلت لجنة تنسيقية على المستوى القومي تضم كافة الجهات ذات الصلة“.

وأشارت الوزارة إلى أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال القادمين عبر مطار الخرطوم والمعابر التسعة الأخرى، وتم تجهيز مركز لاستقبال الطلاب السودانيين القادمين من مدينة ووهان الصينية.

وأكدت ”اكتمال الترتيبات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين، عبر لجنة مشتركة تضم سلطات مطار الخرطوم، والقطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، عملت على تجهيز مركز لإيواء العائدين وعزله، مع تجهيزه من سبل معيشة وراحة ومتابعة ومراقبة دقيقة“.

وأضافت أنه ”تم تجهيز أكثر من 30 سريرا للعزل الصحي، إلى جانب تجهيزات معملية بمستشفى الخرطوم التعليمي، فضلا عن تأمين المعابر وتقوية الحجر الصحي“.

من جانبه، قال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، بابكر المقبول، إن الوزارة ”جاهزة لكل السيناريوهات فى حال وصول الفيروس من خلال أجهزة الكشف الحراري، وغرف العزل المجهزة بأحدث التجهيزات وأجهزة الفحص بكل المعابر“.

وأشار بابكر المقبول إلى دخول نحو 266 شخصا إلى البلاد قدموا من الصين يتم الاتصال بهم يوميا من قبل وزارة الصحة في ولاية الخرطوم.

ولفت إلى أن ”هناك تواصلا مع الطلاب المقرر قدومهم من الصين، وهم سالمون من المرض وملتزمون بالنصائح والإرشادات الصحية“.