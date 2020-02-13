لمحاربة كورونا.. شركة تبني نفقا لرش عمالها بالمطهرات قبل الدخول (فيديو)

قامت شركة في مدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، التي تعد قلعة صناعية ضخمة، ببناء نفق لرش موظفيها في مجمعها الصناعي الضخم بالمطهرات قبل بدء عملهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وتخوض الصين معارك للحد من تفشي فيروس كورونا القاتل.

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الصينية ”تشاينا نيوز سيرفس“ أن النفق مجهز بكاشفات بالأشعة تحت الحمراء للأرصاد، حيث تقوم بتنشيط رذاذ بمجرد دخول الشخص المستهدف عبره.

وكان تفشي فيروس كورونا قد هدد الأعمال في الدولة الصناعية العملاقة بشكل كبير، وتسبب في بطء حالة العمل هذا الأسبوع بعد أن أجبرهم على تمديد عطلة العام القمري الجديد، وفرض قيود على النقل وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى احتوائه.

وأعاقت هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية وخبراء الصحة استئناف الشركات الصناعية أعمالها عقب العطلة السنوية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 1100 شخص في الصين حتى الآن، مع تأكيد إصابة حوالي 45 ألف شخص في أنحاء مختلفة من العالم.