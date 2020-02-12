رغم فوائدها الكثيرة.. تعرف إلى أكثر المشاكل الصحية التي قد تسببها ”البابايا“

تعد البابايا من الفواكه المعروفة التي تتميز بعدد لا يحصى من فوائد تتنوع بين تعزيز فقدان الوزن، وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، وإبطاء الشيخوخة، بالإضافة إلى علاج الإمساك وغيرها من فوائد، بما في ذلك الجمالية، كما أن البابايا غنية بالمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

إلا أنه على الرغم من فوائدها العديدة، يمكن للإكثار من البابايا أن يسبب عدة مشاكل صحية، وهو ما نوضحه فيما يلي من خلال مجلة ”بينك فيلا“:

مشاكل في الجهاز الهضمي

في حين أن ما تحتويه البابايا من ألياف يفيد الأشخاص الذين يعانون من الإمساك، إلا أن جلد البابايا يحتوي على مادة اللاتكس، والتي قد تسبب تهيجًا شديدًا في المعدة وتساهم في الإصابة بمشاكل هضمية.

تتعارض مع بعض الأدوية

أشار الخبراء إلى ضرورة تجنب البابايا عند تعاطي بعض الأدوية وخاصة الأدوية المضادة لتخثر الدم، والتي تؤدي إلى زيادة النزيف وكدمات.

يخفض نسبة السكر في الدم

تعمل البابايا على خفض مستويات السكر في الدم، الأمر الذي قد يسبب مشكلة إذا كنت مصابًا بمرض السكري وتتناول الأدوية التي تؤثر في مستوى السكر.

الحساسية

قد يسبب إنزيم البابايا الموجود في الفاكهة الحساسية، ويؤدي إلى ردود فعل تحسسية مثل التورم أو الدوخة أو الصداع أو الطفح الجلدي أو حكة الجلد.

اضطرابات الجهاز التنفسي

قد يؤدي الاستهلاك المفرط لإنزيم البابايا أيضا إلى اضطرابات تنفسية حادة مثل الربو والاحتقان والصفير.

وبالإضافة إلى كل ما سبق، تعتبر فاكهة البابايا خطيرة على الحوامل لأنها يمكن أن تضر الجنين، إذ قد يسبب ارتفاع تركيز اللاتكس الموجود في البابايا تقلصات في الرحم.